O gabinete alemão-angolano de hidrogénio, que será conhecido como H2 diplo, foi um dos temas do encontro entre o embaixador da Alemanha, Stefan Traumann, e o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, onde foi abordada também a relação económica entre os dois países.

O evento de lançamento do H2 diplo está previsto para o mês de Abril no âmbito do 1° Simpósio Alemão-Angolano de Hidrogénio, estando previstos, até ao fim de 2023 uma série de eventos, estudos, encontros de grupos de trabalho e ações de capacitação.

o Gabinete H2 diplo tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de oportunidades a nível de produção, utilização e exportação de hidrogénio, promovendo a integração da iniciativa privada em suas atividades.

"O embaixador Traumann destacou as boas relações económicas entre a Alemanha e Angola, recentemente reforçadas também pela visita da então Chanceler da Alemanha, Angela Merkel, em 2020", destaca o comunicado, salientando que já operam em Angola empresas alemãs de renome, sobretudo nos setores, energia e infraestrutura.

Angola e a Alemanha pretendem alargar as suas relações bilaterais e promover investimentos da Alemanha em Angola, apresentando o Gabinete Alemão-Angolano de Hidrogénio, que iniciou a operação em 2022, como "um instrumento no caminho da diversificação da economia angolana" e que pretende também apoiar o processo de transição energética de fontes de energias fósseis para energias renováveis.

Angola é um dos principais países exportadores de petróleo no mundo e possui também condições muito favoráveis para a produção de hidrogénio verde, o qual é produzido 100% a partir de fontes de energias renováveis.

