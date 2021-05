Os dados apontam para números inferiores aos reportados na sexta-feira, dia em que foram comunicadas 190 mortes e 11.336 novos casos positivos, bem como face aos que foram conhecidos há sete dias (15.685 novas infeções e 238 óbitos), com as autoridades a admitirem que o feriado assinalado na quinta-feira possa estar a influenciar os dados.

A incidência acumulada de novos casos de SARS-CoV-2 nos últimos sete dias situou-se nos 87,3 casos por cada 100 mil habitantes, abaixo dos 96,5 registados na sexta-feira e dos 121,5 de sábado passado.

A incidência atingiu um 'pico' de 169,3 novas infeções por cada 100 mil habitantes em 26 de abril, valor ainda assim inferior ao máximo observado em 22 de dezembro, quando a Alemanha passava pela segunda fase da pandemia, com 197,6 casos por 100 mil habitantes.

De acordo com o Ministério da Saúde alemão, 35,9% da população (cerca de 29,9 milhões de pessoas) receberam até agora pelo menos uma dose da vacina e 10,6% (8,8 milhões de pessoas) já tomaram as duas doses.

A campanha de vacinação aumentou de ritmo nos últimos dias, com as autoridades a reportarem que nos últimos 15 dias mais de um milhão de pessoas foram vacinadas.

Na passada quarta-feira foi batido o valor máximo ao ter sido atingida a marca diária de 1,35 milhões de pessoas inoculadas.

Nas regiões onde o número de casos por 100 mil habitantes baixou para um patamar inferior a 100, as autoridades iniciaram o processo de desconfinamento, ainda que de forma gradual e com restrições.

Este processo coincide com o alívio das restrições para viajantes, com as pessoas consideradas imunizadas (por terem contraído a doença ou recebido a vacinação completa) a serem dispensadas de ter de fazer quarentena ou de apresentar um teste negativo à chegada à Alemanha. Estas regras aplicam-se também aos filhos menores que as acompanhem.

Esta sexta-feira o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, mostrou-se otimista em relação ao verão, tendo em conta a evolução da pandemia e da vacinação.

"A diminuição da incidência e o aumento da taxa de vacinação são uma boa combinação. Se a mantivermos até ao final de junho, este pode ser um bom verão", afirmou.

No total, a Alemanha contabiliza até agora 86.025 mortes e 3.584.934 contágios.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.333.603 mortos no mundo, resultantes de mais de 160,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.999 pessoas dos 841.379 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

LT // VC

Lusa/Fim