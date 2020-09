De acordo com o comandante dos bombeiros de Arcos de Valdevez, apesar de no local, as equipas estarem prontas para a retirada dos moradores, como chegou a ser anunciado, tal não foi necessário porque os operacionais que combatiam o incêndio conseguiram a "rotação das chamas" e que as mesmas seguissem em sentido contrário aos das habitações.

"O incêndio já se encontra apagado", assegurou o comandante, realçando a cooperação entre os diferentes operacionais que atuaram no combate às chamas, onde às 19:00 estavam no terreno 54 operacionais e 13 viaturas, apoiadas pelo único meio aéreo sediado no Centro de Meios Aéreos de Arcos de Valdevez.

Em Monção, o incêndio que deflagrou cerca das 17:08 em Leiradelo, na União de Freguesias de Anhões e Luzio, permanecia ativo cerca das 22:00, mas o seu "nível de perigosidade" já diminuiu, assim como a intensidade do vento.

Segundo o comandante dos bombeiros de Monção, a zona habitacional de Leiradelo, que está integrada no programa Aldeia Segura/Pessoa Segura já se encontra fora de perigo.

Cerca das 22:30 combatiam este incêndio, 78 operacionais e 23 viaturas.

Em Viana do Castelo, o incêndio que deflagrou cerca das 09:20 na freguesia de Vila Nova de Anha, encontrava-se esta noite na "fase dominada", assegurou o comandante dos bombeiros de Viana do Castelo, referindo, contudo, tratar-se de um "trabalho complicado" dada a "quantidade de material de fácil combustão que existe no terreno".

No local, estão 29 operacionais e nove viaturas de combate às chamas.

