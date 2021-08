A nota avança que a HCB vai despejar 2.100 metros cúbicos por segundo, durante todo o próximo mês.

De outubro a dezembro, o volume de descarga vai subir para 3.400 metros cúbicos, refere a hidroelétrica.

Na sequência das descargas, a HCB alerta para o aumento do caudal do rio Zambeze e risco de inundações nas margens do curso nas províncias de Tete, Sofala, Zambézia e Manica, na região centro do país.

Face ao referido cenário, a Administração Regional das Águas do Centro, entidade estatal moçambicana, apelou às populações residentes nas margens do Zambeze para se retirarem dessas áreas, devido ao risco de cheias.

A HCB, situada na província de Tete, é a quarta maior albufeira do continente africano e produz mais de dois mil megawatts.

PMA // PJA

Lusa/Fim