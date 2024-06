A decisão foi tomada pelo autarca depois de uma reunião de emergência com as forças de segurança e associações do setor turístico, na sequência de "comportamentos excessivos de turistas estrangeiros à luz do dia" ocorridos no fim de semana na Rua da Oura, lê-se num comunicado do município.

"O convite a estas estruturas de classe prendeu-se com a intenção de sensibilizar os empresários associados às referidas estruturas, para que não permitam os excessos comportamentais que têm vindo a ocorrer dentro e no espaço envolvente dos seus estabelecimentos", lê-se na nota.

José Carlos Rolo, citado na nota, lamenta que a imagem de Albufeira "fique prejudicada por incidentes como os que têm ocorrido nas zonas dos bares", especialmente na Rua da Oura, quando no restante concelho "existe segurança e tranquilidade".

Para "limitar os excessos" e depois de ouvir as autoridades e os agentes económicos e turísticos, José Carlos Rolo "determinou a criação de um código de conduta a ser aplicado no espaço público do concelho, devendo ser criada uma comissão responsável pela sua elaboração", destaca a nota.

A criação da comissão e uma reunião com a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, são, segundo o município, "os próximos passos".

O autarca adianta que compreende a necessidade da existência de espaços de convívio e de animação noturna, mas afirma que está "determinado a limitar atitudes e comportamentos de alguns dos seus frequentadores, quando excedidos os limites de um concelho com uma cultura e uma identidade próprias".

JPC // MAD

Lusa/Fim.