"Esta ação vem dar um impulso positivo à fileira do queijo. Reflete-se numa ajuda para incrementar e valorizar a produção de leite de qualidade na região Centro, contribuindo para a continuidade de um produto endógeno de excelência, o queijo com DOP [Denominação de Origem Protegida]" refere, em comunicado enviado à agência Lusa, Cláudia Domingues, presidente da Inovcluster.

A atribuição destes prémios visa fomentar, capacitar e desenvolver a atividade agropastorícia como parte integrante do processo de melhoria da qualidade na produção de leite destinado ao fabrico de queijo com DOP.

Criados no âmbito do Programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro, os prémios (Vale Pastor e Vale Pastor +), foram atribuídos pela Inovcluster e pelas Comunidades Intermunicipais da Beira Baixa, das Beiras e Serra da Estrela, da Região de Coimbra e de Viseu Dão Lafões, parceiras do projeto.

O "Vale Pastor" é um incentivo no valor de 5.000 euros atribuído a 14 alunos que concluíram com sucesso a "Escola de Pastores" e que se encontram instalados ou que se pretendem instalar na atividade da agropastorícia.

Já o "Vale Pastor+" é um incentivo no valor de 2.500 euros atribuído a 115 produtores de leite fornecedores de queijarias que fabricam queijo com DOP e que apresentaram a concurso o leite de melhor qualidade.

Este projeto é cofinanciado pelo CENTRO 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

