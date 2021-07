Agricultores já podem reportar prejuízos do incêndio de Monchique e Portimão

Os agricultores que sofreram prejuízos no âmbito do incêndio que atingiu no sábado os concelhos de Monchique e de Portimão já podem reportá-los à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve), anunciou hoje o Governo.