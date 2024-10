De acordo com a sua última atualização sobre zonas de conflito, a EASA recomenda "não realizar voos no espaço aéreo do Irão a todos os níveis de voo".

Esta recomendação é válida até 31 de outubro, embora a agência europeia possa rever e adaptar a mesma.

Num comunicado, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação sublinha que vai continuar a acompanhar de perto a situação, "para avaliar se há um aumento ou diminuição dos riscos para os operadores aéreos da União Europeia [UE]".

Na semana passada, a EASA, na sigla em inglês, já tinha emitido uma recomendação similar relativamente a Israel e ao Líbano, na sequência da intensificação dos bombardeamentos e da deterioração geral da segurança na zona.

A recomendação tem também a duração até final deste mês.

