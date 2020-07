De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de casos positivos subiu para 701.573 (mais 37.522, nas últimas 48 horas), enquanto mais 23.799 pessoas foram consideradas curadas, totalizando hoje 369.120 o número de recuperações.

A África Austral regista o maior número de casos (364.073) e 5.221 mortos, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais infetados e mais mortos em todo o continente, com 350.879 casos e 4.948 vítimas mortais.