O posto fronteiriço de Kosi Bay, litoral do país, está encerrado desde o início da pandemia do novo coronavírus em março deste ano, que já causou 1.039.161 milhões de infeções e 28.033 mortes na África do Sul.

"Encerramos certas fronteiras sem nenhuma atividade económica. Nenhum país pode dizer que todas as suas fronteiras foram fechadas à África do Sul", afirmou Motsoaledi.