"Os dois presidentes instaram o Conselho de Segurança das Nações Unidas a mandatar o secretário-geral das Nações Unidas para iniciar um diálogo entre a Rússia e a Ucrânia", refere o comunicado final conjunto da 3ª Sessão da Comissão Binacional entre a África do Sul e Moçambique realizada na capital sul-africana, Pretória.

Os dois líderes da África Austral apelaram "a uma abordagem equilibrada do conflito através do diálogo que atenderá as preocupações de segurança de ambas as partes no conflito", segundo a nota.

Na semana passada, a assembleia geral da ONU aprovou uma resolução que condena a invasão russa da Ucrânia, com o apoio de 141 dos 193 Estados-membros das Nações Unidas.

A resolução contou com 35 abstenções, incluindo as da África do Sul e Moçambique.

"Os dois presidentes também expressaram preocupação com a crescente crise humanitária na Ucrânia", adiantou.

Segundo o comunicado, a que a Lusa teve acesso, o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, e o seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi, reafirmaram "a urgência de reformar o Conselho de Segurança das Nações Unidas".

O Presidente Ramaphosa reiterou o apoio da África do Sul à candidatura de Moçambique para o Conselho de Segurança da ONU como membro não permanente em 2022/23, salienta na nota.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 516 mortos e mais de 900 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de 2,1 milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

CYH // JH

Lusa/fim