A mais recente atualização das estatísticas sobre a pandemia no continente, que esta semana têm registado um atraso de alguns dias, revela que, a 01 de janeiro (sexta-feira), os 55 estados membros da União Africana contabilizavam 2.785.548 de infeções (+56.946) e 66 145 mortes (+1.355).

0 número de recuperados no mesmo período foi de 36.750 para um total de 2.316.147.

A África Austral mantém-se como a região mais afetada, com 1.203.533 casos e 30.943 mortes.

Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, contabiliza um total de 1.073.887 infeções e 28.887 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais afetada pela pandemia, com 936.251 casos de infeção e 24.434 vítimas mortais.

A África Oriental regista 323.785 infeções e 6.003 mortos, na África Ocidental o número de infeções é de 246.230 e o de mortes ascende às 3.278, enquanto a África Central regista 75.749 casos e 1.487 óbitos.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 7.687 mortos e 139.471 infetados, seguindo-se Marrocos, com 7.425 vítimas mortais e 440.970 infetados.

Entre os seis países mais afetados estão também a Tunísia, com 4.730 mortes e 140.557 infetados, a Argélia, com 2.762 óbitos e 99.897 casos, a Etiópia, com 1.937 vítimas mortais e 124.652 infeções, e o Quénia, com 1.681 óbitos e 96.614 infetados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola regista 407 óbitos e 17.608 casos, seguindo-se Moçambique (168 mortos e 18.968 casos), Cabo Verde (113 mortos e 11.883 casos), Guiné Equatorial (86 mortos e 5.264 casos), Guiné-Bissau (45 mortos e 2.446 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 1.014 casos), de acordo com dados compilados pela agência Lusa.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.827.565 mortos resultantes de mais de 83,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

CFF // SB

Lusa/Fim