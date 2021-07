Segundo a organização regional, África soma também 4.924.099 recuperações desde o primeiro caso registado no continente, no Egito, em 14 de fevereiro de 2020.

A África Austral continua a ser a região mais afetada do continente, com 2,6 milhões de casos e 73 mil óbitos associados à covid-19. Nesta região, encontra-se o país mais atingido pela pandemia, a África do Sul, que contabiliza 2.062.896 casos e 61.840 mortes.

O Norte de África, que sucede à África Austral nos números da covid-19, atingiu os 1,6 milhões de infetados com o vírus SARS-CoV-2 e cerca de 48.500 mortes associadas à doença.

A África Oriental contabiliza 733,3 mil infeções e 15,4 mil mortos, e a região da África Ocidental regista 489 mil casos de infeção e 6,5 mil mortes. A África Central é a que tem menos casos de infeção e de mortes, 193,2 mil e três mil respetivamente.

O Egito, o segundo país africano com mais vítimas mortais a seguir à África do Sul, regista 16.264 mortes e 282.082 infetados, seguindo-se a Tunísia, com 15.377 óbitos e 443.631 casos, e Marrocos, que contabiliza o segundo maior número de infeções em todo o continente, 534.550 casos, mas menos mortes do que os dois países anteriores, 9.319 óbitos associados à doença.

Entre os países mais afetados estão também a Etiópia, com 4.331 vítimas mortais e 276.435 infeções, e a Argélia, com 3.755 óbitos e 141.471 infetados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola contabiliza 915 mortes associadas à doença e 39.300 infetados acumulados desde o início da pandemia, e Moçambique regista 912 óbitos e 80.888 casos de infeção acumulados.

Cabo Verde regista 288 mortes associadas à doença e 32.745 infeções, a Guiné Equatorial 122 óbitos e 8.759 casos, a Guiné-Bissau contabiliza 69 mortos e 3.881 infetados e São Tomé e Príncipe 37 óbitos e 2.377 infeções.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.980.935 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 183,7 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.

