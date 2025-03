Sobre o balanço, a delegada do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) em Nampula, Anacleta Botão, indica que o número de óbitos provocado pelo ciclone subiu para 13, tendo sido ainda confirmados 112 feridos.

A recolha de informação tem sido condicionada pelas dificuldades de circulação provocadas pela tempestade, de 10 de março, nas infraestruturas rodoviárias.

"Estamos a avançar com a assistência, estamos de braços dados com os nossos parceiros e temos algumas pessoas de boa-fé que aderiram ao movimento de solidariedade nacional e que têm estado a ajudar-nos na assistência, sobretudo nos centros de trânsito que foram abertos", acrescentou Anacleta Botão.

Referiu igualmente que a província de Nampula teve em funcionamento 67 centros de trânsito, na sua maioria nas escolas, mas que 34 foram entretanto encerrados, com a melhoria de condições nos locais de proveniência.

Segundo a delegada do INGD, no distrito da Ilha de Moçambique cerca de 400 famílias chegaram a ficar sitiadas, na comunidade de Temba, obrigando as autoridades locais a recorrer a um transporte anfíbio para poder fazer chegar assistência alimentar básica.

"Essa comunidade não tinha por onde se movimentar, no local não tinha sequer um mercado, ou loja que a população pudesse recorrer em caso de necessidade de alimento básico. Vimo-nos forçados a entrar e fazer assistência", disse ainda Anacleta Botão.

O ciclone Jude assolou igualmente a província do Niassa, afetando localmente 2.735 famílias e provocando um morto e nove feridos, de acordo com o balanço feito pela delegada do INGD, Maria Isabel Cavo, que apontou ainda para a destruiçao de 2.688 casas de construção precária.

Acrescentou que foi registada também a destruição de 24 salas de aula, afetando 1.676 alunos e 24 professores, bem como um centro de saúde, um sistema de abastecimento de água e 356 hectares de culturas diversas.

A Lusa noticiou esta semana que o Cluster de Coordenação e Gestão de Acampamentos (CCCM, na sigla em inglês), liderado pelas Nações Unidas, precisa de 3,2 milhões de euros para apoiar os afetados pelo ciclone Jude.

O ciclone Jude, o mais recente a afetar o país, entrou em Moçambique em 10 de março, através do distrito de Mossuril, província de Nampula, tendo feito pelo menos 16 mortos, afetando ainda, Tete, Manica e Zambézia, no centro, e Niassa e Cabo Delgado, no norte.

De acordo com o CCCM, o financiamento pedido visa apoiar mais de 136 mil pessoas, garantindo uma melhor coordenação local, o acesso a serviços e o envolvimento comunitário.

"As principais atividades incluem estabelecer e equipar estruturas comunitárias (...), realizar operações de remoção de entulho para restaurar o acesso [a algumas vias] e fortalecer mecanismos de coordenação a nível distrital e provincial", explica o documento.

Moçambique está em plena época chuvosa, que decorre entre outubro e abril, período em que foram já registados os ciclones Chido e Dikeledi, que afetaram igualmente o norte do país.

Os ciclones atingiram o país entre dezembro e janeiro, com maior impacto nas províncias de Cabo Delgado e Nampula, tendo afetado cerca de 736 mil pessoas e causado a destruição de infraestruturas públicas e privadas.

O país africano é considerado um dos mais severamente afetados pelas alterações climáticas globais, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, mas também períodos prolongados de seca severa.

