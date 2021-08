De acordo com dados compilados hoje pela Lusa a partir das estatísticas da Agência de Aviação Civil (AAC), que regula o setor em Cabo Verde, os aeroportos e aeródromos do arquipélago registaram de janeiro a julho de 2021 um movimento de 6.215 aeronaves em embarques e desembarques (quebra de 35% face a 2020), em voos internacionais e domésticos.

Já o número de passageiros em embarques, desembarques e trânsito nos sete meses deste ano foi 126.734 em voos domésticos e 159.315 em voos internacionais, totalizando desta forma um movimento global de 285.630 passageiros, contra os 651.049 em igual período de 2020. Contudo, os aeroportos cabo-verdianos só funcionaram em 2020 até março, tendo sido suspensas todas as ligações aéreas, domésticas (até julho) e internacionais (até outubro), para conter a pandemia de covid-19.

De janeiro a julho de 2019, antes da pandemia de covid-19, os aeroportos de Cabo Verde movimentaram 1.592.151 passageiros, em 19.474 movimentos de aeronaves.

Cabo Verde tem quatro aeroportos internacionais, nas ilhas de Santiago, do Sal, da Boa Vista e de São Vicente, e três aeródromos, nas ilhas de São Nicolau, Maio e Fogo, todos operados pela ASA.

Segundo dados anteriores da empresa estatal ASA, o Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, a mais turística de Cabo Verde e que antes da pandemia registava um movimento anual acima de um milhão de passageiros, contou no primeiro semestre deste ano com apenas 43.180 passageiros em desembarques e embarques de voos internacionais e domésticos, representando uma quebra de 88% face ao mesmo período de 2020, que já foi de fortes restrições.

Globalmente, os aeroportos cabo-verdianos movimentaram quase 776.000 passageiros em 2020, perdendo praticamente dois milhões de passageiros no espaço de um ano (-72%), devido à pandemia, ainda segundo dados anteriores da ASA.

