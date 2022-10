Os aeroportos da Madeira e do Porto Santo tiveram um movimento de 457,5 mil passageiros transportados em 3.116 aeronaves (voos comerciais) em agosto deste ano, "traduzindo variações homólogas de 38,5% e 24,8%, respetivamente".

Estes valores, se comparados com agosto de 2019, período antes da pandemia, representam igualmente um crescimento de 32,2% no movimento de passageiros e de 24,8% no movimento das aeronaves.

Segundo a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), em agosto deste ano "cada aeronave transportava em média cerca de 151 passageiros (137 em agosto de 2021), no aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor não ultrapassou os 112 passageiros (96 no mês homólogo)".

A autoridade regional indica que o movimento de passageiros doméstico e internacional nos aeroportos da região registou variações homólogas positivas de quase 40%.

Já face a agosto de 2019, "o tráfego doméstico cresceu 43,4% e o internacional 22,5%".

"No aeroporto da Madeira, o tráfego de passageiros distribui-se equitativamente entre o tráfego doméstico (47,7% do total) e o tráfego internacional (52,3%), uma tendência que se tem verificado desde julho de 2021, relacionada com o restabelecimento da procura de voos internacionais. No Aeroporto do Porto Santo há uma predominância significativa do tráfego doméstico, com valores superiores a três quartos do tráfego total (83,1% do total)", aponta.

A taxa de ocupação das aeronaves em agosto foi de 88,1%, um crescimento de 6,4 pontos percentuais em relação ao mesmo mês do ano passado.

A DREM indica ainda que, nos primeiros oito meses deste ano, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos internacionais dos aeroportos da Madeira (35,3% do total), seguido da Alemanha (22,7%) e de França (8,2%).

