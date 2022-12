A aeronave, um Boeing 737, saiu de Maputo por volta das 06:00 (menos duas em Lisboa) com destino a província de Niassa, com uma passagem por Nampula, mas foi obrigado a voltar para o Aeroporto Internacional de Maputo cinco minutos depois da descolagem, quando a tripulação constatou a avaria, disse à Lusa Alfredo Cossa, do departamento do Comunicação da LAM.

"Logo que os pilotos notaram o problema, o avião voltou e conseguiu aterrar com sucesso. Observamos todas regras necessárias neste tipo de situação e, por isso, o avião aterrou sem problemas. Não houve qualquer vítima ou dano", acrescentou Alfredo Cossa.

Os 120 passageiros que seguiam na aeronave estão agora à espera de orientações no Aeroporto Internacional de Maputo, enquanto as equipas técnicas da companhia tentam perceber o alcance da avaria.

A transportadora estatal moçambicana tem enfrentado nos últimos anos problemas operacionais relacionados com uma frota reduzida e falta de investimentos e, só no início deste mês, a empresa anunciou a indisponibilidade das suas quatro aeronaves devido à necessidade de "manutenção".

O pior acidente que LAM sofreu deu-se em novembro de 2013, quando um Embraer da companhia, que fazia o trajeto Maputo-Luanda, despenhou-se na Namíbia, matando todos os 33 ocupantes.

O Ministério das Obras e Transportes da Namíbia, responsável pela investigação na altura, concluiu no seu relatório que o comandante do voo TM-470, Hermínio dos Santos Fernandes, despenhou intencionalmente a aeronave, provocando a morte de todos os 33 ocupantes, incluindo seis portugueses.

EYAC // PJA

Lusa/Fim