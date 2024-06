"Foi possível esclarecer tudo aquilo que as senhoras procuradoras pretendiam", disse aos jornalistas Magalhães e Silva, advogado de Vieira, após a audição no Departamento Central e de Ação Penal (DCIAP), em Lisboa.

Questionado sobre o teor da audição, afirmou não ter sido referido "o crime de corrupção" ou qualquer outro, apenas "factos".

Vieira foi hoje ouvido no DCIAP no âmbito do chamado 'processo dos e-mails', relativo a transferências realizadas pelos 'encarnados' quando este era presidente de clube e SAD.

O antigo dirigente das 'águias' foi, em 11 de junho, constituído arguido noutro processo, 'Saco Azul', a par da Benfica SAD, a Benfica Estádio, e outros dois administradores, nesse caso por fraude fiscal qualificada e falsificação de documento.

