Os responsáveis de 23 estados apresentaram a ação num tribunal federal em Rhode Island por Trump ter decidido cortar 11.000 milhões de dólares (cerca de 10.180 milhões de euros) em fundos federais para a área da saúde.

Entre os que avançaram com o processo estão a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, o governador do Kentucky, Andy Beshear, e o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, bem como os procuradores-gerais da Califórnia, Minnesota, Carolina do Norte, Wisconsin e Nova Iorque, além do Distrito de Columbia.

A ação judicial argumenta que os "cortes súbitos e imprudentes violam a legislação federal, colocam em risco a saúde pública e terão consequências devastadoras para comunidades em todo o país".

A coligação pede ao tribunal que impeça imediatamente a administração Trump de cancelar os fundos atribuídos pelo Congresso durante a pandemia e maioritariamente utilizados em esforços relacionados com a covid-19, como testes e vacinação.

O financiamento também foi aplicado em programas de combate à toxicodependência e apoio à saúde mental.

Responsáveis federais da área da saúde anunciaram a decisão de reaver os fundos há uma semana.

JSD // JH

Lusa/Fim