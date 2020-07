Para Francisca Vaz, é importante aproveitar o adiamento do início da exposição, devido à pandemia do novo coronavírus, para preparar e encaminhar todo o conteúdo temático para que no "dia dedicado à Guiné-Bissau tudo esteja pronto".

Antiga embaixadora da Guiné-Bissau na Gâmbia, Francisca Vaz espera também que o Governo aproveite o adiamento da Expo para disponibilizar fundos para que o país se possa "preparar condignamente".