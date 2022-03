Também hoje foi conhecido que o presidente do Conselho Nacional do PSD, Paulo Mota Pinto, vai ser o candidato à liderança do novo Grupo Parlamentar social-democrata, decisão que tomou após conversa com o líder do partido, Rui Rio.

Na terça-feira realiza-se a primeira reunião da bancada do PSD, com o ainda presidente do partido, Rui Rio, seguido de um jantar de boas-vindas aos deputados.

SMA (PMF) // SF

Lusa/Fim