O PS é o segundo partido mais votado com 23,42% às 23:00, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral.

O quadro completo dos resultados, em comparação com os dados correspondentes às mesmas freguesias na eleição de 2024, é o seguinte:

Resultados comparados globais às 23:00 das eleições Legislativas 2025

Freguesias apuradas: 3.078 Freguesias por apurar: 14 Concelhos apurados: 300 Concelhos por apurar: 8 Consulados apurados: 0 Consulados por apurar: 24 Mandatos atribuídos: 200 Mandatos por atribuir: 30 2025 2024 Lista %Votos Mand. Lista %Votos Mand. PPD/PSD.CDS-PP 32,11% 78 PS 28,79% 70 PS 23,42% 53 PPD/PSD.CDS-PP.PPM 28,52% 69 CH 22,76% 52 CH 18,21% 43 IL 5,40% 5 IL 4,99% 5 L 4,05% 5 B.E. 4,44% 4 PCP-PEV 3,02% 3 PCP-PEV 3,29% 3 B.E. 1,98% 0 L 3,13% 3 ADN 1,34% 0 PAN 1,92% 0 PAN 1,34% 0 ADN 1,65% 0 PPD/PSD.CDS-PP.PPM 0,64% 3 PPD/PSD.CDS-PP 0,90% 3 JPP 0,35% 1 R.I.R. 0,42% 0 R.I.R. 0,23% 0 JPP 0,31% 0 VP 0,18% 0 PCTP/MRPP 0,24% 0 PCTP/MRPP 0,18% 0 ND 0,24% 0 E 0,15% 0 VP 0,17% 0 ND 0,14% 0 E 0,09% 0 PLS 0,11% 0 MPT.A 0,07% 0 PPM 0,09% 0 PTP 0,04% 0 NC 0,05% 0 NC 0,03% 0 MPT 0,01% 0 PPM 0,01% 0 PTP 0,01% 0 Outros dados das eleições Legislativas 2025: Inscritos: 8.935.444 % Votos brancos: 1,45% % Votos nulos: 1,00% % Votantes: 64,22% % Abstenção: 35,78% Outros dados das eleições Legislativas 2024: Inscritos: 8.940.747 % Votos brancos: 1,45% % Votos nulos: 1,11% % Votantes: 66,06% % Abstenção: 33,94%

