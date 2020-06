No comunicado diário, a Autoridade de Saúde dos Açores informa que no âmbito do caso positivo relativo a um homem de 27 anos, com passagem recente pela Região Autónoma dos Açores e que se encontra em território continental, "a análise das 80 colheitas de amostra biológica realizadas na freguesia da Ribeira Quente", concelho da Povoação, na ilha de São Miguel, "produziu resultado negativo para todas".

Relativamente aos dois casos positivos ativos em São Miguel, o resultado dos testes laboratoriais realizados aos contactos próximos foram também todos negativos.

Até ao momento, foram detetados na região 151 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se atualmente três casos positivos ativos.

No arquipélago, 130 pessoas recuperaram, 16 morreram e duas regressaram a Portugal continental.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 487 mil mortos e infetou mais de 9,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.555 pessoas das 40.866 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

