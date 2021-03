De acordo com uma nota do executivo açoriano, 4.000 doses foram recebidas esta manhã na ilha Terceira e, durante a tarde, por volta das 14:15 (hora local, 15:15 em Lisboa), chegam 4.500 doses a São Miguel.

"Quer na Terceira, quer em São Miguel, o transporte de ambos os lotes, entre os aeroportos e os Hospitais [onde a vacina será armazenada], está a cargo da Proteção Civil", esclarece a Direção Regional da Saúde.

Este lote permitirá "alargar a vacinação aos profissionais de saúde privados e às forças de segurança na região", é referido no comunicado.

Fonte da Direção Regional de Saúde adiantou à Lusa que, com este novo lote, será também possível chegar a pessoas com mais de 50 anos com patologias prioritárias, que pertencem à primeira fase de vacinação.

Na nota é ainda acrescentado que, com a chegada do novo lote, "confirma-se a melhor expectativa" da tutela, apesar de "um ligeiríssimo atraso" no fornecimento de vacinas a Portugal.

Este é o segundo lote de vacinas contra a covid-19 que chega aos Açores esta semana, "depois da chegada, na passada segunda-feira, de 5.850 doses da vacina Comirnaty da Pfizer", lembra o executivo, adiantando que "está prevista a entrega de igual quantidade no próximo dia 15".

Existem atualmente nos Açores 83 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, sendo 70 em São Miguel, 10 no Pico e três na Terceira.

Desde o início da pandemia já foram apurados 3.905 casos positivos nos Açores, 3.688 pessoas recuperaram da doença e 29 morreram.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.549.910 mortos no mundo, resultantes de mais de 114,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.430 pessoas dos 806.626 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

