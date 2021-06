Em comunicado divulgado hoje, a Secretaria Regional da Saúde destaca que a adesão à vacina no concelho de Velas, na ilha de São Jorge, "superou a expetativa, com um total de 1.060 pessoas inoculadas" com a primeira dose desde segunda-feira e a perspetiva de mais 800 pessoas vacinadas na quarta-feira.

Citado na nota, o Diretor Regional da Saúde, Berto Cabral, que hoje visitou a "Operação Periferia" em Velas, diz esperar um "resultado semelhante" no concelho da Calheta, também em São Jorge e confirma o início do processo na ilha do Pico na sexta-feira, com a perspetiva de pelo menos 2.700 inoculações.

"A operação de vacinação em massa contra a covid-19 na ilha do Pico, arranca na sexta-feira pelas 08:30, no Centro de Saúde das Lajes, onde constam cerca de 700 utentes na lista da população a vacinar no concelho", lê-se na nota.

No sábado, "será a vez do concelho da Madalena, com cerca de 1.000 utentes a vacinar, a partir das 08:30, no Centro de Saúde local".

No domingo, "a Operação Periferia chega a São Roque, com a previsão de 1.000 utentes a vacinar, também a partir das 08:30, no Centro de Saúde".

De acordo com o Diretor Regional da Saúde, os números agora avançados para os três concelhos do Pico "podem sofrer alteração para mais, uma vez que nos próximos dias mais utentes vão aderir à vacinação".

"O modelo a aplicar na ilha montanha é o mesmo que suportou esta Operação nas ilhas de Santa Maria, Flores, Graciosa e São Jorge", é referido no comunicado.

Aos profissionais de Saúde locais a alocar pela Unidade de Saúde de Ilha do Pico, "juntam-se tês enfermeiros designados pela respetiva Ordem e a equipa militar que está nos Açores desde o início desta Operação, em Santa Maria", acrescenta Berto Cabral.

O presidente do Governo dos Açores admitiu na segunda-feira a possibilidade de a 'task force', que está a vacinar em massa a população das ilhas sem hospital, garantir também um reforço da vacinação contra a covid-19 em São Miguel, ilha onde existe unidade hospitalar.

"Ficou entendido que, consoante a velocidade com que a vacinação nestas ilhas avançasse, pudéssemos aproveitar a disponibilidade da 'task force' para também reforçar a equipa de vacinação em São Miguel que tem um expecto epidemiológico mais preocupante", explicou o chefe do executivo açoriano, José Manuel Bolieiro, em declarações aos jornalistas, na cidade da Horta.

José Manuel Bolieiro lembrou que, por via da operação "Periferia", que está a decorrer nas ilhas sem hospital (Santa Maria, Flores, Graciosa, São Jorge e Pico), as três ilhas com hospital (São Miguel, Terceira e Faial), já estão também a ser alvo de um reforço na vacinação, através das equipas do Serviço Regional de Saúde.

A Autoridade de Saúde Regional divulgou hoje que, desde 31 de dezembro de 2020 e até 04 de junho, "foram administradas nos Açores 170.906 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 101.900 pessoas com 16 ou mais anos com a primeira dose, e 69.006 pessoas com ambas as doses", no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

Ainda segundo a Autoridade de Saúde Regional, os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 22 novos casos de covid-19, 13 dos quais em São Miguel, oito na Terceira e um no Faial.

O arquipélago conta atualmente com 320 casos ativos de covid-19, sendo 308 em São Miguel, 10 na Terceira e dois no Faial.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 5.964 casos de covid-19, tendo recuperado da doença 5.477 pessoas e falecido 33.

ACG (RF/APE) // VAM

Lusa/fim