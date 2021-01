No seu boletim diári, a Autoridade de Saúde dos Açores informa que os novos casos foram apurados em "1.090 análises realizadas nos laboratórios de referência da região e de um número indeterminado" feito "em laboratórios privados".

A entidade adianta ainda que ocorreram nas últimas 24 horas 92 recuperações, 76 das quais na ilha de São Miguel, oito na Terceira, seis no Faial e duas em São Jorge.

Os Açores têm atualmente 69 cadeias ativas de transmissão da doença, 59 das quais na ilha de São Miguel, oito na Terceira, uma em São Jorge e uma no Faial.

Estão internadas nos Açores 23 pessoas, das quais 20 no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada (duas em Unidade de Cuidados Intensivos - UCI) e três no Hospital de Santo Espírito em Angra do Heroísmo, na Terceira (dois dos quais em UCI).

Os Açores têm atualmente 436 casos positivos ativos na Região, sendo 392 em São Miguel, 35 na Terceira, um no Pico, dois em São Jorge, dois nas Flores e quatro no Faial.

Foram detetados até hoje na região 2.173 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 22 óbitos e 1.621 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.854.305 mortos resultantes de mais de 85 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.286 mortes e 436.579 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

APE // MLS

Lusa/Fim