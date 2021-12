No comunicado diário, aquela entidade explica que, na ilha de São Miguel, foram registados sete novos casos positivos no concelho da Povoação, quatro no de Ponta Delgada e um no da Ribeira Grande, enquanto na ilha Terceira há 10 novos casos positivos no concelho de Angra do Heroísmo e um no concelho da Praia da Vitória.

Os novos casos de covid-19 diagnosticados nas últimas 24 horas nos Açores são "resultantes de 568 testes realizados", acrescenta a Autoridade de Saúde açoriana.

Hoje, continua um doente internado no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

O arquipélago regista presentemente 278 casos positivos ativos, sendo 202 em São Miguel, 47 na Terceira, 18 no Faial, quatro no Pico, três no Corvo, dois nas Flores, um na Graciosa e um em Santa Maria.

Até terça-feira foram vacinadas nos Açores "175.701 pessoas com a primeira dose (74,2%) e 196.905 com a vacinação completa (83,2%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação".

Até à mesma data "16.693 utentes receberam o reforço da vacina (3.ª dose)", lê-se ainda no comunicado.

Desde o início da pandemia, o arquipélago registou 48 óbitos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o mais recente balanço da agência France Press, a pandemia do novo coronavírus fez pelo menos 5.278.777 mortos no mundo desde que a doença foi detetada em dezembro de 2019 na China, e já foram diagnosticados mais de 267.222.780 casos de infeção.

APE // ACG

Lusa/fim