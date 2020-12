"Prevê-se que o céu se apresente com abertas e a ocorrência de aguaceiros, mais frequentes nas ilhas do grupo Oriental", refere a previsão atualizada do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), referindo-se ao período entre quinta-feira e sábado (24 a 26).

Nestes três dias, o tempo no arquipélago estará condicionado por uma corrente de leste/nordeste associada à circulação de um anticiclone localizada a norte, em ação conjunta com uma depressão centrada a sueste.

Segundo a atualização feita pelo IPMA, num comunicado válido até ao final do dia de sábado, neste período a temperatura deverá variar entre os 11ºC e os 13ºC, no caso da mínima, e entre 14ºC e 16ºC no caso da máxima.

Na véspera de Natal o vento vai soprar de leste, moderado a fresco, com rajadas até 60 quilómetros/hora nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Graciosa, Terceira, São Jorge, Pico e Faial), enquanto o grupo Oriental as rajadas vão até aos 80 quilómetros/hora, com o vento a soprar de nordeste a rodar para leste, fresco a muito fresco.

"No dia 25 (sexta-feira) espera-se um aumento da intensidade do vento em todo o arquipélago. Nos grupos Ocidental e Central as rajadas deverão atingir os 80 quilómetros/hora, já no grupo Oriental serão na ordem dos 90 quilómetros/hora", indica o IPMA.

Também a partir do dia de Natal estão previstas "ondas de leste com um aumento temporário para quatro a seis metros".

Para o continente, o IPMA tinha já dado conta de que se prevê um Natal sem chuva e com uma descida da temperatura, enquanto na Madeira deverão ocorrer aguaceiros e vento moderado a forte.

