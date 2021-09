Segundo dados atualizados hoje, os Açores têm 186.398 pessoas com vacinação completa contra a covid-19 (com duas doses da vacina ou dose única, no caso da Janssen), o que corresponde a 78,8% da população residente na região, de acordo com os dados preliminares dos Censos 2021.

A ilha do Corvo é a que apresenta uma taxa de vacinação completa mais elevada (87%), seguindo-se Santa Maria, São Jorge e Pico, todas com 81%, e Terceira, com 80%.

Abaixo dos 80% estão Graciosa (79%), São Miguel (78%) e Faial (77%).

Já a ilha das Flores, a última a atingir a meta dos 70% na região, continua a ter a taxa de vacinação completa mais baixa (72%).

Somando as 172.284 pessoas que levaram a primeira dose das vacinas da Pfizer ou da AstraZeneca e as 19.768 pessoas que levaram a vacina da Jenssen (de dose única), os Açores têm 81,15% da população com pelo menos uma dose da vacina.

O executivo açoriano já anunciou que pretende levantar as medidas restritivas existentes quando a região atingir 85% da população completamente vacinada.

"É 85% ou um valor de inferior, desde que, através da leitura conjugada da incidência de casos, dos internamentos e dos óbitos, se garanta de uma forma segura a proteção da população", adiantou, na semana passada, o secretário regional da Saúde e Desporto dos Açores, Clélio Meneses.

Os Açores têm atualmente 112 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus que provoca a doença covid-19, dos quais 68 em São Miguel, 26 na Terceira, 13 no Faial e cinco no Pico.

Estão hoje internados oito doentes com covid-19 na região, um dos quais nos cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, foram diagnosticados nos Açores 8.882 casos de infeção, tendo ocorrido 8.554 recuperações e 42 mortes. Saíram do arquipélago sem terem sido dadas como curadas 94 pessoas e 80 apresentaram comprovativo de cura anterior.

Segundo o mais recente relatório da vacinação contra a covid-19 da Direção-Geral da Saúde, divulgado em 14 de setembro, Portugal tinha 80% da população com vacinação completa e 85% com pelo menos uma dose administrada.

CYB // ACG

Lusa/fim