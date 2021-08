Na sequência das 2.426 análises realizadas nos Açores, verifica-se que 58 casos foram registados na ilha de São Miguel, cinco na Terceira, dois no Pico, um no Faial e um em Santa Maria, indica aquela entidade em comunicado.

Segundo a Autoridade Regional de Saúde, em São Miguel "todos os casos restantes correspondem a transmissão comunitária", sendo que, por concelhos, Ribeira Grande regista 25 casos, Ponta Delgada 22, Lagoa sete e Vila Franca do Campo quatro.

Na Terceira, todos os cinco novos casos surgiram "em contexto de transmissão comunitária" e foram registados, na totalidade, no concelho de Angra do Heroísmo".

No Pico, dois viajantes residentes, na freguesia das Ribeiras, no concelho de Lajes, obtiveram resultados positivos ao sexto dia.

No Faial, um viajante residente na freguesia da Conceição, concelho da Horta, realizou viagem interilhas, obtendo resultado positivo ao sexto dia, acrescenta a Autoridade de Saúde.

Em Santa Maria, um viajante não residente obteve resultado positivo ao sexto dia de viagem, "originando o aparecimento de uma cadeia de transmissão local primária na vila e concelho de Vila do Porto".

Foram registadas 48 recuperações e estão internados 13 doentes: seis no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, seis no Hospital de Santo Espírito em Angra do Heroísmo e um no Hospital da Horta.

A região soma 534 casos ativos, sendo 396 em São Miguel, 100 na Terceira, 12 em Santa Maria, 11 em São Jorge, nove no Pico, quatro no Faial, um nas Flores e um na Graciosa.

Estão ativas no arquipélago sete cadeias de transmissão local primária, sendo três no Pico, uma no Faial, uma em São Jorge, uma em Santa Maria e uma nas Flores.

Foram extintas 219 em todas as ilhas e encontram-se em vigilância ativa 1.313 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 7.809 casos, recuperaram da doença 7.083 pessoas, faleceram 38, saíram do arquipélago 89 e 65 apresentaram prova de cura anterior.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 02 de agosto, foram vacinadas nos Açores 145.562 pessoas com a primeira dose (61,5%) e 137.897 com vacinação completa (58,2%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.231 mortos em todo o mundo desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o balanço da AFP com base em dados oficiais.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.397 pessoas e foram registados 974.203 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

JME // ACG

Lusa/Fim