No seu comunicado diário, aquela entidade "assinala um óbito em São Miguel nas últimas 24 horas, de um homem de 77 anos que estava internado no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada", ilha de São Miguel.

Segundo a Autoridade de Saúde, o homem "obteve teste positivo no passado dia 06 e foi internado no dia 19, vindo a falecer este domingo".

"Era residente na freguesia de Sete Cidades, do concelho de Ponta Delgada" e "não estava vacinado" contra a covid-19, "uma vez que recusou a vacina", informa ainda o comunicado.

Quanto aos novos casos, decorrem de 1.254 análises realizadas nos laboratórios de referência da região e três em laboratório não convencionado.

Em São Miguel, que tem hoje o maior registo de novos doentes com covid-19, nove dos novos infetados são viajantes.

Três deles, não residentes, na freguesia de Santa Cruz, concelho da Lagoa, realizaram teste antes de iniciar viagem ao exterior, tendo obtido resultados positivos, lê-se no comunicado.

Foram também detetados dois viajantes não residentes, um na freguesia da Fajã de Cima e outro na freguesia de São Sebastião, concelho de Ponta Delgada, que "obtiveram resultados positivos à chegada".

Há ainda quatro viajantes não residentes, "tripulantes de uma embarcação" que "obtiveram resultados positivos", adianta ainda o comunicado, indicando que os restantes novos casos em São Miguel "correspondem a transmissão comunitária".

Por concelhos, Lagoa tem hoje 10 novos casos, Ponta Delgada 20 novos casos, Vila Franca do Campo contabiliza dois novos casos e na Ribeira Grande há 19 novos casos.

Em Santa Maria, "um viajante não residente, na freguesia de Santa Bárbara, obteve resultado positivo no rastreio de 6.º dia".

Já na Terceira, "todos os casos correspondem a transmissão comunitária", com o concelho de Angra do Heroísmo a registar dois novos doentes.

Também nas últimas 24 horas foram registadas 12 recuperações nos Açores.

Hoje estão internados 19 doentes (menos dois do que no domingo), com covid-19 na região.

Assim, 12 estão no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, em São Miguel, com dois em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), seis no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, na Terceira, (com um em UCI) e um no Hospital da Horta, ilha do Faial.

"Um caso identificado na freguesia de São Pedro, concelho de Angra do Heroísmo, após devida verificação, veio a revelar-se um falso positivo, deixando por este motivo de constar como caso ativo", indica ainda.

O arquipélago conta presentemente com 547 casos positivos ativos, sendo 353 em São Miguel, 166 na Terceira, 10 no Pico, quatro nas Flores, cinco no Faial, quatro em São Jorge, três na Graciosa e dois em Santa Maria.

"Nas últimas 24 horas foram extintas duas cadeias de transmissão local, uma no Faial e outra nas Flores", avança o comunicado.

Estão ativas no arquipélago três cadeias de transmissão local primária, sendo duas no Faial, uma no Pico e outra no Pico/Flores.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 7.377 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 6.646 pessoas e falecido 37.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 08 de julho, foram administradas nos Açores 250.705 doses de vacinas contra a covid-19, havendo 129.190 pessoas com, pelo menos, uma dose (53,21% da população) e 121.515 pessoas com vacinação completa (50,05%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.163.235 mortos em todo o mundo, entre mais de 194,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

APE // MCL

Lusa/fim