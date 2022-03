No seu comunicado diário, aquela entidade adianta que do total de 478 novos casos, 194 foram diagnosticados em São Miguel, 131 na Terceira, 78 no Faial, 35 no Pico, 16 em São Jorge, 14 na Graciosa, cinco nas Flores, quatro em Santa Maria e um no Corvo, resultantes de 2.364 análises.

Por concelhos, na ilha de São Miguel foram diagnosticados 103 novos casos de covid-19 em Ponta Delgada, 33 na Ribeira Grande, 23 na Lagoa, 22 na Povoação, 12 em Vila Franca do Campo e um no Nordeste.

Na Terceira, 72 em Angra do Heroísmo e 59 na Praia da Vitória, tendo registado o Faial 78 no concelho da Horta.

Na ilha do Pico foram diagnosticados 15 nas Lajes, 13 na Madalena e sete em São Roque.

Em São Jorge, nove casos nas Velas e sete na Calheta, enquanto na Graciosa há a registar 14 novos casos em Santa Cruz.

Nas Flores há três novas infeções nas Lajes e duas em Santa Cruz.

Na ilha de Santa Maria registaram-se quatro novos casos em Vila do Porto e no Corvo um novo caso.

Os Açores registam atualmente 3.416 casos positivos ativos, sendo 1.860 em São Miguel, 667 na Terceira, 285 no Pico, 271 no Faial, 125 em São Jorge, 114 na Graciosa, 62 nas Flores, 17 em Santa Maria e 15 no Corvo.

Hoje continuam internadas 24 pessoas, sendo 13 no Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel (uma em cuidados intensivos), cinco no Hospital da Horta, no Faial, e três no Hospital de Santo Espírito da Terceira.

Desde o início da pandemia, a região teve 61.973 casos confirmados de covid-19, 90 óbitos e 58.125 recuperações.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até quarta-feira, 210.693 pessoas tinham nos Açores a vacinação primária completa (89,1%) da população e 117.415 tinham já recebido a dose de reforço (49,7%).

A vacinação pediátrica registava nesta data, 6.608 inoculações referentes à 1.ª dose, o que corresponde a 38,8% de um universo de 17.033 crianças entre os cinco e os 11 anos.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 21.141 pessoas e foram contabilizados 3.294.691 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.

APE // MLS

Lusa/Fim