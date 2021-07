No boletim diário, aquela entidade refere que 28 dos novos casos de infeção por SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, se registaram na ilha de São Miguel, 10 na Terceira e um em São Jorge, após "2.852 análises realizadas nos laboratórios de referência e uma realizada em farmácia por um profissional de saúde".

Também nas últimas 24 horas houve 26 recuperações e hoje estão internados 14 doentes, sete dos quais em São Miguel (dois em cuidados intensivos), seis na Terceira e um no Faial.

Em vigilância estão 1.473 pessoas e o arquipélago conta com 588 casos positivos ativos, sendo 361 em São Miguel, 188 na Terceira, 12 em São Jorge, 11 no Pico, sete em Santa Maria, quatro nas Flores, três no Faial e dois na Graciosa.

"Presentemente estão ativas sete cadeias de transmissão local primária, sendo três no Pico, uma Pico/Flores, uma no Faial, uma em São Jorge e uma nas Flores", diz a Autoridade de Saúde, informando que "foram extintas até hoje 218".

Em São Miguel, três dos 28 novos casos referem-se a viajantes.

A Autoridade de Saúde especifica que "dois residentes na freguesia da Ribeira Seca, concelho de Vila Franca do Campo, e um não residente, na freguesia das Capelas, concelho de Ponta Delgada, obtiveram resultado positivo no teste feito ao 6.º dia de permanência na Região.

Os restantes casos decorrem de transmissão comunitária.

Assim, no concelho de Ponta Delgada foram registados 10 casos, no concelho da Lagoa há oito novos casos, no da Ribeira Grande foram diagnosticados oito e no de Vila Franca do Franca há dois.

Na Terceira, um dos novos casos é referente a viajante, não residente, que se encontra na freguesia de São Mateus da Calheta, com resultado positivo à chegada.

Os restantes nove resultam de transmissão comunitária: no concelho de Angra do Heroísmo foram registados quatro novos casos e no concelho da Praia da Vitória foram identificados seis.

Em São Jorge, "foi diagnosticado um novo caso na Vila de Velas, que integra a cadeia de transmissão local primária identificada naquele concelho".

"Um caso positivo identificado em São Miguel, na freguesia de São Sebastião, concelho de Ponta Delgada, apresentou documentação comprovativa de uma anterior infeção e respetiva cura", descreve a Autoridade.

Por outro lado, "verificou-se a saída da região de um caso positivo, que se encontrava na freguesia da Fajã de Baixo, concelho de Ponta Delgada, deixando por este motivo ambos de contar como caso ativo nos Açores".

Na Terceira, dois casos positivos identificados no boletim de quinta-feira "vieram a revelar-se como falsos positivos, deixando por este motivo de contar como casos ativos".

De acordo com aquela entidade, até ao presente realizaram-se 639.476 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 7.589 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 6.813 pessoas, faleceram 30, saíram do arquipélago 86 e 64 apresentaram prova de anterior infeção e respetiva cura.

Desde 31 de dezembro passado e quinta-feira foram administradas nos Açores 275.806 doses da vacina contra a Covid-19, correspondendo 142.045 à 1ª dose e 133.761 à vacinação completa.

ACG // MLS

Lusa/Fim