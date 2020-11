A informação foi avançada hoje no comunicado diário da Autoridade de Saúde açoriana, indicando que na ilha de São Miguel foram diagnosticados duas mulheres, de 29 e 48 anos, e seis homens, com idades entre os 4 e os 51 anos, "relacionados com um estabelecimento de diversão situado na freguesia de São Pedro, em Ponta Delgada".

"No âmbito da investigação epidemiológica destes casos, a Autoridade de Saúde Concelhia já diligenciou os procedimentos de identificação, testagem e vigilância de contactos próximos, estando em curso testes de despiste ao SARS-CoV-2 a docentes, trabalhadores não docentes e alunos da Universidade dos Açores e de um jardim de infância situado em Ponta Delgada", lê-se no comunicado.

Foram ainda identificados, na ilha de São Miguel, seis homens, com idades entre 13 e 55 anos, e três mulheres, entre os 9 e 42 anos, "contactos próximos de casos positivos anteriormente reportados", segundo a entidade, referindo que "no âmbito deste último caso estão em curso os procedimentos de identificação e testagem de docentes, trabalhadores não docentes e alunos de um estabelecimento de ensino no concelho da Ribeira Grande".

Na ilha do Pico foram diagnosticadas duas mulheres, de 55 e 62 anos, "não residentes na região, provenientes de ligação aérea com território continental português, contactos próximos de alto risco de casos positivos anteriormente reportados, que estavam em isolamento profilático desde a sua identificação como contactos próximos, cujo teste realizado no fim do período de 14 dias de isolamento produziu resultado positivo".

Até ao momento, foram detetados na região 441 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Há atualmente 241 casos recuperados e 121 casos ativos, dos quais 95 em São Miguel, 15 na Terceira, um na Graciosa, seis no Pico, dois no Faial, um em Santa Maria e um na ilha das Flores.

Desde o começo da pandemia morreram 16 pessoas na região com covid-19, todas em São Miguel.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 48,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.792 pessoas dos 166.900 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

APE // MLS

Lusa/Fim