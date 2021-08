Os 18 novos casos resultaram de 943 análises realizadas nos laboratórios da região.

Na ilha de São Miguel, foram detetados sete casos em Ponta Delgada e oito na Ribeira Grande, resultado da transmissão comunitária existente na ilha.

Na Terceira, foram registados dois novos casos no concelho de Angra do Heroísmo, um identificado no contexto de transmissão comunitária e outro respeitante a um viajante não residente que testou positivo.

O novo caso da ilha do Pico foi reportado no concelho das Lajes, um caso cuja origem ainda "está por aferir", assinala a entidade regional.

Hoje, continuam internados 15 doentes, todos no Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, quatro dos quais em unidade de cuidados intensivos.

Os Açores têm atualmente 349 casos ativos: 302 em São Miguel, 15 na Terceira, 13 na Graciosa, 10 no Faial, cinco em Santa Maria, três em São Jorge e um no Pico.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.603 casos positivos de covid-19, tendo sido registadas 8.049 recuperações e 41 mortes.

De 31 de dezembro de 2020 até 23 de agosto, foram vacinadas nos Açores 162.911 pessoas com a primeira dose da vacina contra a covid-19 (68,8%), estando 159.779 com a vacinação completa (67,5%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

RPYP // MCL

Lusa/Fim