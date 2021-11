No seu comunicado diário aquela entidade refere que os novos casos resultam de 817 testes realizadas, tendo sido detetados em São Miguel sete doentes no concelho da Ribeira Grande e seis no concelho de Ponta Delgada.

Na Terceira, ambos os casos foram registados no concelho da Praia da Vitória.

Hoje continuam quatro doentes internados com covid-19 no arquipélago, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, mas nenhum se encontra em Unidade de Cuidados Intensivos.

Os Açores contam presentemente com 165 casos positivos ativos, sendo 142 em São Miguel, 13 na Terceira e 10 no Faial.

O arquipélago registou 46 mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até terça-feira foram vacinadas nos Açores 174.455 pessoas com a primeira dose (73,7%) e 194.499 com a vacinação completa (83%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 5.003.717 mortes em todo o mundo, entre mais de 247,03 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

APE // MLS

Lusa/Fim