De acordo com o boletim diário daquela autoridade, os 12 casos diagnosticados resultaram de 972 análises, a par de três testes rápidos de antigénio com resultado positivo, realizados por profissional de saúde em laboratório não convencionado com a região.

A Autoridade indica ainda que morreu um homem de 91 anos, residente na Maia, concelho da Ribeira Grande, que estava no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, internado desde 27 de setembro.

Dos 12 novos casos, todos diagnosticados em São Miguel, nove foram registados em contexto de transmissão comunitária e três são referentes a viajantes de navio com rastreio à chegada por sintomatologia, de acordo com o boletim.

Por concelhos, existem nove novos casos em Ponta Delgada e três na Ribeira Grande.

Hoje, estão internados nove doentes, dos quais seis no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

Há dois pacientes internados no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, e um no Hospital da Horta, este em cuidados intensivos.

Estão ativas seis cadeias, sendo quatro na Terceira, uma no Faial e uma partilhada entre o Faial e o Pico.

Já foram extintas 248.

Os Açores têm presentemente 158 casos ativos: 146 em São Miguel, sete na Terceira, cinco no Faial e um no Pico.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 9.110 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 8.727 pessoas.

Faleceram 43 pessoas, saíram do arquipélago 95 e 87 apresentaram prova de cura anterior.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 29 de setembro, foram vacinadas nos Açores 173.125 pessoas com a primeira dose (73,2%) e 190.817 com a vacinação completa (80,7%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A covid-19 provocou pelo menos 4.813.581 mortes em todo o mundo, entre mais de 235,76 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

JME // ACG

Lusa/Fim