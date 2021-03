O boletim diário adianta que três dos 11 casos diagnosticados na ilha de São Miguel referem-se a testes a viajantes feitos ao sexto dia, sendo um residente e dois não residentes.

Quanto à distribuição na ilha, quatro são na freguesia do Pico da Pedra, no concelho da Ribeira Grande, dois na freguesia do Rosário, na Lagoa, e cinco são em Ponta Delgada (um em São Sebastião, dois em São José e dois em São Roque).

Não há qualquer novo caso na freguesia de Rabo de Peixe, que tem agora 49 casos ativos.

A vila piscatória está sujeita a cerca sanitária desde 15 de janeiro, embora o perímetro já tenha sido reduzido por duas vezes, situando-se agora no território a norte da Rua da Praça e na Rua da Nossa Senhora de Fátima, incluindo o bairro situado nas ruas Francisco Andrade e Afonso Maria Tavares.

O caso detetado no Pico refere-se a um viajante, residente, com análise positiva ao sexto dia, esclarece a Autoridade de Saúde Regional.

Registam-se ainda duas recuperações em São Miguel, uma em Rabo de Peixe e outra no Livramento, e outra em São Roque do Pico.

A região mantém-se sem internamentos devido à doença covid-19.

Existem atualmente 85 casos positivos ativos na região, sendo 74 em São Miguel, nove no Pico e dois na Terceira.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 3.921 casos, recuperaram da doença 3.701 doentes, faleceram 29, saíram da Região 67 e 39 comprovaram cura de anterior infeção.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.581.034 mortos no mundo, resultantes de mais de 116 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.486 pessoas dos 808.405 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

