No seu boletim diário, aquela entidade acrescenta que 10 dos novos casos foram apurados "em contexto de transmissão comunitária" e um é "referente a um viajante não residente, com resultado positivo ao sexto dia, antes de iniciar viagem interilhas".

Os novos casos detetados nas últimas 24 horas resultam da "realização de 2.108 análises em laboratórios de referência da Região", adianta ainda.

Assim, o concelho de Vila Franca do Campo regista hoje três casos, na freguesia de São Miguel, e o concelho de Ponta Delgada quatro novos casos (um em São Pedro, um em São José, um em São Sebastião e um em Santa Clara).

No concelho do Nordeste há hoje mais cinco novos casos (três na Achadinha, um na Lomba da Fazenda e um na Achada).

Foram registadas 17 recuperações em São Miguel, 10 no concelho de Ponta Delgada (uma na Ajuda da Bretanha, uma na Covoada, duas na Fajã de Cima e seis em São Pedro), quatro no concelho da Ribeira Grande (na freguesia de Rabo de Peixe), duas no concelho de Vila Franca do Campo (na freguesia de São Pedro) e uma no concelho da Povoação (na freguesia com o mesmo nome).

Estão internados 10 doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, três dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos.

Segundo a Autoridade de Saúde dos Açores, a região regista hoje 125 casos positivos ativos, sendo 124 em São Miguel (99 no concelho de Ponta Delgada, nove no Nordeste, sete no concelho da Lagoa, cinco na Ribeira Grande, três em Vila Franca do Campo e um no concelho da Povoação) e um caso positivo ativo na Terceira, na freguesia da Feteira, do concelho de Angra do Heroísmo.

As restantes sete ilhas continuam sem casos de covid-19 e atualmente o número de vigilâncias ativas é de 851.

Na ilha de São Miguel estão em nível de Muito Baixo Risco os concelhos da Lagoa, Povoação, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo.

Em Médio Alto Risco está o concelho de Ponta Delgada e em Alto Risco, o concelho do Nordeste.

Todos os concelhos das restantes ilhas do arquipélago apresentam níveis de Muito Baixo Risco.

A partir das 00:00 locais (01:00 em Lisboa) desta sexta-feira vigoram medidas especiais de contenção da pandemia em São Miguel, até às 23:59 locais da próxima segunda-feira, nomeadamente a proibição de circulação entre concelhos na maior ilha dos Açores.

O Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) decretou ainda o recolher obrigatório entre as 15:00 locais de cada um deste três dias e as 05:00 locais do dia seguinte nos municípios de São Miguel.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.190 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 3.927 pessoas, enquanto 30 morreram.

O comunicado da Autoridade de Saúde adianta ainda que, desde 31 de Dezembro passado e até 30 de março deste ano, foram vacinadas no arquipélago 43.812 pessoas com mais de 15 anos, das quais 28.376 com a primeira dose (14,01% da população) e 15.436 com a 2ª dose (7,62% da população), no âmbito da 1ª fase do Plano Regional de vacinação.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.816.908 mortos no mundo, resultantes de mais de 128,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

APE // MCL

Lusa/fim