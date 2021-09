No seu comunicado diário, aquela entidade adianta também que nas últimas 24 horas foram registadas sete recuperações.

Quanto aos novos casos detetados, são resultantes de 914 análises realizadas em laboratórios de referência.

"Em São Miguel há dois casos positivos apurados no rastreio em massa nas escolas (estudantes não vacinados dos 1º e 2º ciclos). Todos os restantes casos são em contexto de transmissão comunitária", lê-se no comunicado.

A Autoridade de Saúde dos Açores refere ainda que, "no Faial, há também um novo caso, nas Angústias, por aferir".

Hoje continuam 11 doentes internados com covid-19 nos Açores, sendo seis no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, em São Miguel, com um em cuidados intensivos, três no Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira, com um em cuidados intensivos, e dois no Hospital da Horta, no Faial, também com um em cuidados intensivos.

A Autoridade de Saúde dá nota que, "nas últimas 24 horas, foi extinta uma cadeia de transmissão local primária na ilha do Pico".

Estão ativas hoje sete cadeias: cinco na Terceira, uma no Faial e uma partilhada entre o Faial e o Pico.

"Dois casos anteriormente reportados, na ilha de São Miguel, concelho de Ponta Delgada, cujos testes de despiste ao SARS-CoV-2 produziram resultado positivo, apresentaram documentação comprovativa de uma anterior infeção e respetiva recuperação, não sendo considerados casos ativos", refere a entidade.

O arquipélago regista hoje 130 casos positivos ativos, sendo 105 em São Miguel, 11 no Faial, 11 na Terceira e três no Pico.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 9.004 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 8.652 pessoas. Faleceram 42, saíram do arquipélago 95 e 85 apresentaram prova de cura anterior.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Até 20 de setembro foram vacinadas nos Açores 172.284 pessoas com a primeira dose (72,8%) e 186.398 com a vacinação completa (78,8%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A covid-19 provocou pelo menos 4.762.596 mortes em todo o mundo, entre 232,78 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

APE // MCL

Lusa/fim