De acordo com o boletim diário, nas Flores o caso agora diagnosticado "refere-se a um viajante, residente no concelho das Lajes, com histórico de viagem ao exterior da região, tendo obtido resultado positivo na análise de rastreio ao sexto dia".

Na sequência das 1.676 análises realizadas nos laboratórios de referência da região, em São Miguel, sete dos casos "resultam de transmissão comunitária e dois referem-se a viajantes, um não residente, com análise positiva no rastreio de décimo dia, e um residente, com análise positiva no rastreio para viagem inter-ilhas".

Nos concelhos da ilha de São Miguel, na Ribeira Grande, foram registados dois casos, em Ponta Delgada três, em Vila Franca do Campo dois, e na Lagoa um novo caso, tendo sido registadas 31 recuperações, sendo 29 em São Miguel e duas em Santa Maria.

Foram extintas 200 cadeias de transmissão no arquipélago, estando internados 13 doentes: 12 no Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada, com um em Unidade de Cuidados Intensivos, e um no Hospital de Santo Espírito, da Ilha Terceira, em Unidade de Cuidados Intensivos, a par de 993 vigilâncias ativas.

A região conta com 199 casos positivos ativos, sendo 192 em São Miguel, quatro na Terceira, dois nas Flores e um em Santa Maria.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.903 casos positivos de covid-19 nos Açores e recuperaram da doença 4.552 pessoas. Morreram 31, saíram do arquipélago 78 e 43 apresentaram prova de cura anterior.

A ilha de São Miguel está desde as 00:00 de hoje em Estado de Calamidade Pública, com todos os concelhos em nível de Alto Risco.

As restantes ilhas estão em situação de Alerta, com todos os concelhos em nível de Muito Baixo Risco.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 29 de abril, foram administradas nos Açores 79.589 doses de vacina contra a covid-19, correspondentes a 56.419 pessoas com 15 ou mais anos com a primeira dose (27,85% da taxa de cobertura) e 23.170 pessoas com ambas as doses (11,44% de taxa de cobertura), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 provocou 14.048 mortos em todo o mundo nas últimas 24 horas, aumentando o número de óbitos para 3.182.408 desde que foram detetados os primeiros casos da infeção na China, em 2019, concluiu hoje o balanço da AFP.

