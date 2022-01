No boletim diário, que reúne informação relativa às últimas 24 horas, aquela entidade esclarece que, dos 1.153 novos casos, 762 dizem respeito à ilha de São Miguel, 247 à Terceira, 59 ao Faial, 53 ao Pico, 10 a Santa Maria, oito às Flores, sete à Graciosa e outros tantos a São Jorge, sendo o resultado de 3.354 análises.

"O arquipélago regista presentemente 12.185 casos positivos ativos, sendo 8.866 em São Miguel, 2.265 na Terceira, 336 no Faial, 289 no Pico, 253 em São Jorge, 74 na Graciosa, 56 nas Flores e 46 em Santa Maria", descreve a Autoridade.

Quanto à distribuição dos novos casos por concelho, em São Miguel foram registados 338 em Ponta Delgada, 182 na Ribeira Grande, 100 em Vila Franca do Campo, 75 na Lagoa, 49 na Povoação e 18 no Nordeste.

Na Terceira, foram registados 185 novos casos no concelho de Angra do Heroísmo e 62 no da Praia da Vitória.

O Faial tem 59 novos casos positivos no concelho da Horta.

No Pico, há 36 novos casos positivos no concelho da Madalena, 10 no concelho das Lajes e sete no concelho de São Roque.

A ilha das Flores identificou sete novos casos positivos no concelho de Santa Cruz e um no concelho das Lajes.

Em Santa Maria foram diagnosticados 10 novos casos positivos no concelho de Vila do Porto.

A Graciosa registou sete novos casos positivos no concelho de Santa Cruz.

Em São Jorge há quatro novos casos positivos no concelho da Calheta e três no concelho de Velas.

Estão hoje internadas 54 pessoas, mais três do que no sábado.

Há 39 pacientes no Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel (cinco em cuidados intensivos).

Oito doentes estão no Hospital de Santo Espírito da Terceira (dois em cuidados intensivos) e sete no Hospital da Horta, no Faial (um em cuidados intensivos).

Nas últimas 24 horas foram registadas 731 recuperações.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até sexta-feira, 206.638 pessoas tinham nos Açores a vacinação primária completa (87,4% da população) e 83.248 tinham já recebido a dose de reforço (35,2%).

A região contabiliza um total de 34.819 casos de infeção por covid-19 desde o início da pandemia, 22.292 recuperados e 57 óbitos, segundo as autoridades de saúde açorianas.

O boletim de hoje indica que, desde o início da pandemia de covid-19, a Região fez 884.344 testes de diagnóstico à infeção por SARS-CoV-2.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.827 pessoas e foram contabilizados 2.566.551 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

ACG // CSJ

Lusa/fim