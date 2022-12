Eugénio Laborinho avançou os números no discurso de encerramento esta terça-feira do conselho consultivo alargado do Ministério do Interior, que serviu para apreciar diversos projetos de diplomas legais, com realce para o Estatuto Orgânico do Ministério do Interior, bem como o Relatório da Situação de Segurança Pública, de janeiro a novembro de 2022.

No domínio da sinistralidade rodoviária, o ministro salientou que aumentou em mais 77 o número de acidentes de viação, comparativamente com o período anterior.

Em Angola, os acidentes de viação são a segunda causa de morte depois da malária, afetando maioritariamente jovens.

NME // VM

Lusa/Fim