"No ano de 2024, registaram-se um total de 319 acidentes, sendo 108 acidentes de circulação e 211 acidentes com clientes em zonas públicas. Relativamente a 2023, verificaram-se mais 15 acidentes de circulação", pode ler-se no Relatório e Contas da Metro do Porto, a que a Lusa teve acesso.

De acordo com o documento, "do total de acidentes (de circulação e em zonas públicas) resultaram 223 feridos e duas mortes a lamentar devido a distração e não tomada das devidas precauções na travessia do canal do metro por parte dos peões".

O número de mortes aumentou (um), o de feridos graves manteve-se (três) e os feridos ligeiros subiram de 198 em 2023 para 220 em 2024.

Nos acidentes de circulação, as colisões diminuíram de 20 em 2023 para 17 em 2024, mas os acidentes com clientes no veículo aumentaram de 61 para 73 e os acidentes com peões também subiram, de 12 para 18.

Os acidentes de circulação do Metro do Porto têm vindo a aumentar desde 2021, tendo sido registados 93 em 2023 face a 79 em 2022.

"Relativamente a 2023, verificaram-se mais 14 acidentes de circulação (93 versus 79)", depois de terem sido registados 47 em 2021, ano ainda marcado pela pandemia de covid-19, pode ler-se no Relatório e Contas de 2023 da Metro do Porto.

Em 2020 tinham-se registado 47 acidentes de circulação e em 2019, ano anterior à pandemia, foram registados 111 acidentes, o maior número de sempre.

Também o número de feridos tem vindo a aumentar (198 em 2023, 188 em 2022 e 118 em 2021).

O número de mortes tinha vindo a diminuir até 2023 (três em 2021, duas em 2022 e uma em 2023), mas registou uma subida em 2024 (duas mortes).

JE // LIL

Lusa/Fim