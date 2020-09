O acidente ocorreu pelas 05:00 locais (04:00 em Lisboa) no distrito de Meconta, na província de Nampula, envolvendo dois comboios da Nacala Logistics que seguiam no mesmo sentido, lê-se numa nota da sociedade gestora da ferrovia enviada à Lusa.

"Felizmente, não há registo de feridos. A tripulação foi encaminhada para uma unidade de saúde próxima, na cidade de Nampula, apenas por precaução", referiu a nota, que acrescenta que a via encontra-se temporariamente interrompida e estão em curso investigações para apurar as causas do acidente.