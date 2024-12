As vítimas são o empresário Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, do estado de São Paulo, e nove familiares, que viajavam com ele, confirmou a polícia civil à agência de notícias francesa AFP.

O piloto era o próprio empresário e não houve sobreviventes.

Dezassete outras pessoas ficaram feridas em terra, duas das quais com gravidade, segundo a Defesa Civil.

A aeronave, um Piper Cheyenne 400, caiu pela manhã "na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma casa e em seguida numa loja de móveis", informou a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul,

"Uma pousada também foi atingida", indicou ainda a polícia.

O avião tinha descolado do município vizinho de Canela, outro destino turístico do Rio Grande do Sul, despenhando-se poucos minutos após a descolagem.

As causas do acidente estão a ser investigadas.

Gramado é uma cidade turística popular no Brasil, situada a 100 quilómetros a norte da capital do estado, Porto Alegre, numa região montanhosa, que recebe um grande afluxo de visitantes na época do Natal.

Na rede social X, o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, expressou "solidariedade para com as famílias das vítimas" que morreram no acidente.

"Espero que os feridos se recuperem rapidamente", acrescentou.

Em agosto, o Brasil sofreu a sua pior tragédia aérea dos últimos 17 anos, quando um avião bimotor com 62 passageiros a bordo se despenhou numa zona residencial de Vinhedo, São Paulo. Não houve sobreviventes do acidente.

A tragédia de Gramado foi o segundo acidente grave no país este fim de semana, depois de 41 pessoas terem morrido num acidente de autocarro em Minas Gerais (sudeste), no sábado.

ATR // VAM

Lusa/Fim