"Todos os esquiadores afetados pelo acidente foram já retirados [do local] e os feridos atendidos", disse o delegado do Governo espanhol na região autónoma de Aragão, Fernando Beltrán Vazquez, numa publicação nas redes sociais.

Segundo o último balanço do governo regional de Aragão (nordeste de Espanha), dez pessoas feridas no acidente foram levadas para hospitais e duas delas estão em estado considerado grave.

Por outro lado, 20 pessoas foram atendidas pelas equipas de emergência no local e não houve necessidade de serem levadas para hospitais ou centros de saúde.

Este balanço corrige, assim, as primeiras informações avançadas pelo governo regional, que referiam pelo entre 30 a 35 pessoas feridas, 17 delas em estado grave ou muito grave.

O acidente ocorreu na estância de Astún, nos Pirenúes, num teleférico de cadeiras.

As autoridades abriram uma investigação para apurar as causas do acidente, com o governo regional a avançar que, aparentemente, uma falha num dos pontos de retorno do teleférico afrouxou o cabo a que estão presas as cadeiras.

Segundo imagens divulgadas nas redes sociais e relatos de testemunhas, houve um "efeito de baloiço" no teleférico e várias das cadeiras caíram, enquanto outras ficaram suspensas mas viradas ao contrário.

A Guarda Civil (uma força policial) revelou que o acidente ocorreu numa "linha de teleférico de cadeiras com 15 metros de altura".

A estância de esqui foi totalmente evacuada e está fechada.

O alerta foi dado cerca do meio-dia local (11:00 em Lisboa), tendo sido enviados para a zona meios aéreos do governo de Aragão e da vizinha Comunidade Autónoma de Navarra, bem como meios dos bombeiros, entre os quais dezenas de ambulâncias, além de um grupo de psicólogos.

Os hospitais da zona foram colocados em alerta para a chegada dos feridos.

O presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, manifestou-se "chocado" com o acidente.

"Falei com o presidente de Aragão, Jorge Azcón, para lhe oferecer todo o apoio do Governo", disse Sánchez, que transmitiu através das suas redes sociais "todo o afeto aos feridos e às suas famílias".

MP (JLG) // MSF

Lusa/Fim