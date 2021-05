Abandono escolar precoce cai para 6,5% no 1.º trimestre de 2021 - ministro

A taxa de abandono escolar precoce fixou-se nos 6,5% no 1.º trimestre de 2021, revelou hoje o Ministro da Educação, sublinhando que este valor é ainda mais baixo do que os 8,9% alcançados no ano passado.