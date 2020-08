Matias Guente falava à comunicação social à porta das instalações do Jornal Canal de Moçambique, no centro da capital moçambicana, que ficaram completamente destruídas na noite de domingo.

No interior da redação, cujas portas foram arrombadas, é possível ainda encontrar pequenos recipientes com combustível, o que mostra que o fogo terá sido posto por desconhecidos.

"Isso é um atentado terrorista contra a liberdade de expressão e contra liberdade de imprensa", disse Matias Guente, acrescentando que ficou "tudo reduzido a cinzas".

A administração do semanário está a organizar uma tenda no pátio do jornal para garantir a prestação de serviços mínimos.

"Provisoriamente vamos montar uma tenda aqui, que será o nosso quartel-general, e vamos funcionar na medida do possível , enquanto se encontra uma solução definitiva", acrescentou Guente.

O caso foi remetido à 6.ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique (PRM) da Cidade de Maputo, aguardando-se que as autoridades apurem as circunstâncias e os autores do fogo posto.

Várias figuras estiveram na porta das instalações do semanário na manhã de hoje em solidariedade ao órgão.

O Canal de Moçambique é um dos principais semanários do país e tem-se destacado por trabalhar em matérias como corrupção e governação.

O jornal já foi várias vezes alvo de processos judiciais por alegada calúnia e o seu diretor-executivo, Matias Guente, foi recentemente intimado pela Procuradoria-Geral da República para responder a perguntas sobre textos que o semanário escreveu envolvendo contratos na área de segurança entre o Governo e as multinacionais petrolíferas que operam na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

No final do último ano, Matias Guente escapou a uma tentativa de rapto em Maputo, um episódio também ainda por ser esclarecido e que gerou repúdio por parte de várias entidades moçambicanas e internacionais, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia.

EYAC // JH

Lusa/Fim