"Temos de mudar e ter ambição de levar a Guiné-Bissau para a frente. A Guiné-Bissau é possível e é só uma questão de as pessoas deixarem", afirmou o Presidente.

Umaro Sissoco Embaló falava no Hospital Nacional Simão Mendes onde se deslocou para arrancar com uma série de exames gratuitos de imagiologia que vão ser feitos, com o apoio da sucursal marroquina da empresa Metec Africa, no âmbito do programa de saúde do chefe de Estado para a população.

Durante 10 dias, os especialistas contam fazer cerca de 500 exames de imagiologia.

A Guiné-Bissau não tem serviços de imagiologia, excetuando o 'raio x' e ecografias, o que obriga as pessoas a deslocarem-se ao Senegal ou a Portugal para a realização de exames.

"É uma vergonha Bissau, a capital, não ter serviços é uma questão de ambição. A minha geração é de concreta. Fala pouco e faz para as pessoas verem e brevemente vamos ter uma máquina de hemodiálise", disse o chefe de Estado.

Presente na cerimónia esteve também o ministro da Saúde, António Deudna, que prometeu a aquisição dos equipamentos de imagiologia até ao final do ano.

